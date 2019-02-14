Четверг, 14 Февраля 2019 года
12:56:59 МСК

19,9% женщин в Южной Корее сделали аборт

Общество

В 2017 году провели 50 тыс. операций по прерыванию беременности

Сеул, 14 февраля 2019, 12:56 — REGNUM  В 2017 году, в Южной Корее провели 50 тыс. операций по прерыванию беременности, сообщает YTN с ссылкой на представителей из Министерства здравоохранения и социального обеспечения.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения опубликовало статистические данные по количеству абортов в стране.

Известно, что опрос проходил среди представительниц женского пола в возрасте от 15 до 44 лет в сети Интернет с сентября по октябрь 2018 года.

Согласно результатам опроса, среди 10 тыс. женщин 19,9% (756) сделали аборт.

Согласно представителям из исследовательского института Korea Institute for Health and Social Affairs, что 4,8% женщин из 1000 сделали операцию по прерыванию беременности в 2017 году. В общей сложности, в 2017 году было проведено около 50 тыс. абортов.

Кроме того, согласно результатам предыдущих статистик, количество абортов сократилось с 340 тыс. операций в 2005 году до 168 тыс. в 2011 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее опубликуют статистические данные по аботам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дискуссия о запрете абортов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить