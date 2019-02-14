19,9% женщин в Южной Корее сделали аборт

Сеул, , 12:56 — REGNUM В 2017 году, в Южной Корее провели 50 тыс. операций по прерыванию беременности, сообщает YTN с ссылкой на представителей из Министерства здравоохранения и социального обеспечения.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения опубликовало статистические данные по количеству абортов в стране.

Известно, что опрос проходил среди представительниц женского пола в возрасте от 15 до 44 лет в сети Интернет с сентября по октябрь 2018 года.

Согласно результатам опроса, среди 10 тыс. женщин 19,9% (756) сделали аборт.

Согласно представителям из исследовательского института Korea Institute for Health and Social Affairs, что 4,8% женщин из 1000 сделали операцию по прерыванию беременности в 2017 году. В общей сложности, в 2017 году было проведено около 50 тыс. абортов.

Кроме того, согласно результатам предыдущих статистик, количество абортов сократилось с 340 тыс. операций в 2005 году до 168 тыс. в 2011 году.

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