«Люди реально будут доживать?» — эксперт об увеличении пенсионного возраста

Махачкала, , 12:57 — REGNUM Повышение пенсионного возраста гражданам сегодня обосновывают демографическими и экономическими нюансами, а также чудесными показателями роста продолжительности жизни. Однако на самом деле все понимают, что правда не совсем такова, какой её пытаются преподнести. Так председатель дагестанского отделения партии «Яблоко», общественный деятель Альберт Эседов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM прокомментировал слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что до 2036 года повышение пенсионного возраста в России не планируется.

«Мы же понимаем, что на пустом месте только на бумаге можно приумножить и приукрасить действительность. На деле и в реальной жизни, к сожалению, пока похвастать особо не чем. Уровень жизни, уровень и доступность медицинских услуг, качество питания и ещё многого чего пока не только оставляют желать лучшего, но и неуклонно ухудшаются. Не говоря уже об экономике. Тут настолько все серьёзно, что, к примеру, на повестке дня оказалось повышение пенсионного возраста», — высказал свое мнение Эседов.

Собеседник также задаётся вопросом, почему Максим Орешкин упомянул именно 2036 год? В связи с чем речь зашла не о 10, 15 или 20 годах, а именно о 17?

«Люди реально будут доживать до пенсионного возраста? Появятся рабочие места для тех, какому за 60? Увидим такой экономический прорыв, что вопрос этот сойдет с повестки? Или тут речь о том, что до указанного министром времени нам предстоит наблюдать некую паузу, после которой снова предстоит не раз еще наблюдать повышение пенсионного возраста?» — недоумевает председатель дагестанского отделения партии «Яблоко».

Напомним, с 1 января 2019 года в России вступил в силу закон о повышении пенсионного возраста. Отныне мужчины смогут выходить на пенсию лишь в 65 лет, женщины — в 60. Увеличение пенсионного возраста будет плановым, предусматривающим переходный период с 2019 по 2028 год.

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