Госдума повышает штрафы за нарушения на воде и в воздухе

Москва, , 12:39 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышенных штрафах за нарушения на воздушном транспорте, морском и внутреннем водном транспорте, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля. Вводится наказание и за управление дронами без соответствующих документов — до 2 тыс. рублей.

Так, вводятся штрафы за управлением самолетами и вертолетами без «прав». Штраф для граждан составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (действует — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей), для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (действует — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей).

Морской транспорт

Предусматриваются штрафы за нарушения правил плавания и стоянки судов, входа судов в порт и выхода их из порта — в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишение права управления судном на срок от 6 месяцев до 1 года. За повторное в течение года совершение данного административного правонарушения прописан штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или лишение права управления судном на срок от 1 года до 2 лет.

Вводится ответственность за осуществление капитаном судна плавания без лоцмана в районах обязательной лоцманской проводки судов. Штраф предлагается установить в размере от 20 тыс. до 25 тыс. рублей.

Внутренние водные пути

Нарушения управляющими маломерными судами — превышение установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка в запрещенных местах либо нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков — предлагается наказывать штрафом в размере от 500 руб. до 1 тыс. рублей, нарушителям грозит также лишение права управления маломерным судном на срок до 6 месяцев. Сейчас штраф за такие нарушения составляет от 300 до 500 рублей.

Управление судном без техосмотра предлагается наказывать штрафом в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или передача управления судном лицу, не имеющему права управления, вводится повышенный штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.

Одновременно предлагается повышенный штраф за управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, — в размере от 15 тыс. до 20 тыс. рублей.