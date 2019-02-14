В AppStore и Google Play обнаружили приложение для слежки за женщинами

Эр-Рияд, , 12:39 — REGNUM В Саудовской Аравии обнаружили приложение Absher для AppStore иGoogle Play, которое могут использовать для отслеживания перемещений человека, передаёт издание The Washington Post. По мнению представителей правозащитной организации Human Rights Watch, приложение могут использовать в основном для слежки за местоположением женщин.

Отмечается, что Absher даёт возможность гражданам Саудовской Аравии зарегистрировать транспортное средство или получить паспорт, а министерство внутренних дел страны использует приложение, чтобы собирать и обрабатывать информацию о жителях. Приложение оказалось довольно популярным на платформе Google Play: его установили более 1 млн раз.

Узнав о возможностях использования Absher с целью слежки, сенатор США Рон Уиден обратился к Apple и Google с просьбой прекратить продвижение приложения. Правозащитники в том числе из Amnesty International призвали платформы оценить риски в отношении нарушения прав женщин в Саудовской Аравии из-за Absher. Глава Apple Тим Кук комментируя информацию, отметил, что не знает о случае с Absher, но разберется в ситуации.

Как сообщалоИА REGNUM, в Саудовской Аравии летом прошлого года женщины получили право самостоятельно водить машину. В то же время против такого разрешения выступила около 120 тысяч местных женщин. Также в феврале 2019 года саудовские власти разрешила гражданкам страны обучаться в элитном вузе при МВД.

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