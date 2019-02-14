«Диверсия шпионов» — у мемориала в Ростове-на-Дону выбросили унитаз

Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM В Ростове-на-Дону ко Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков неизвестные устроили свалку у памятника-стелы «Воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков». Подтверждающий фотоснимок опубликован на официальном сайте города-миллионника в сервисе «Благоустройство».

"На мои просьбы убрать свалку у мемориала воинам-освободителям на Театральной площади чиновники говорят: «Это норма». Заберите унитаз и мусор к себе в администрацию города», — обратился горожанин к чиновникам.

Позже фотография была размещена в социальных сетях. Участники сообщества «Ростов Главный» возмутились беспечности коммунальщиков.

«Унитаз особенно подчеркивает колорит этого города», — отметил один из подписчиков паблика.

«Метро начинают строить», — иронично заметил ещё один комментатор.

«14 февраля — день освобождения Ростова от фашистов. Это диверсия шпионов», — предположил Андрей И.

ИА REGNUM напоминает, что в прошлом году в преддверии ЧМ-2018 вандалы осквернили стелу «Воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» на Театральной площади. Памятник был исписан матерными надписями. Долгое время никаких мер администрация города не предпринимала.

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