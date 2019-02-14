Четверг, 14 Февраля 2019 года
12:35:46 МСК

В Сенате Казахстана прокомментировали ужесточение аккредитации СМИ

Общество

С самим проектом приказа министерства информации и коммуникации Дарига Назарбаева незнакома

Астана, 14 февраля 2019, 12:28 — REGNUM  Журналистское сообщество в Казахстане должно разработать законопроект, альтернативный проекту приказа министерства информации и коммуникаций республики. Об этом заявила депутат Сената Казахстана Дарига Назарбаева, сообщает 14 февраля агентство «КазТАГ».

По её словам, представители СМИ не приняли участие в разработке и обсуждении проекта приказа на этапе его формирования. Сенатор считает, что все журналисты пассивны в этих вопросах.

«Вы должны уметь бороться за профессию. Научитесь этому хорошо. А так вы только вспоминаете, когда что-то происходит», — сказала Назарбаева.

По её мнению, ситуация с обсуждением законопроекта приводит к вымиранию профессии и традиционных СМИ. При этом с самим проектом приказа Назарбаева незнакома.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля был опубликован проект приказа министерства информации и коммуникаций Казахстана, который предлагает ужесточить правила аккредитации журналистов в республике.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют ужесточить аккредитацию журналистов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы СМИ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить