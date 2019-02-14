В Сенате Казахстана прокомментировали ужесточение аккредитации СМИ

Астана, , 12:28 — REGNUM Журналистское сообщество в Казахстане должно разработать законопроект, альтернативный проекту приказа министерства информации и коммуникаций республики. Об этом заявила депутат Сената Казахстана Дарига Назарбаева, сообщает 14 февраля агентство «КазТАГ».

По её словам, представители СМИ не приняли участие в разработке и обсуждении проекта приказа на этапе его формирования. Сенатор считает, что все журналисты пассивны в этих вопросах.

«Вы должны уметь бороться за профессию. Научитесь этому хорошо. А так вы только вспоминаете, когда что-то происходит», — сказала Назарбаева.

По её мнению, ситуация с обсуждением законопроекта приводит к вымиранию профессии и традиционных СМИ. При этом с самим проектом приказа Назарбаева незнакома.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля был опубликован проект приказа министерства информации и коммуникаций Казахстана, который предлагает ужесточить правила аккредитации журналистов в республике.

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