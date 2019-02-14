В России начнут вручать новую медицинскую премию «Здравомыслие»

Москва, , 12:25 — REGNUM В России с 1 марта 2019 гола стартует приём заявок на соискание медицинской книжной премии «Здравомыслие». Это премия будет вручаться впервые, сообщается на сайте Минздрава РФ.

На получение премии будут претендовать лучшие книги, посвященные медицине, врачебной деятельности, здравоохранению и пропаганде здорового образа жизни.

Первая книжная премия «Здравомыслие» присуждается в трех номинациях: «Рецепт здоровья» — книги о здоровье и о здоровом образе жизни, «Шаг вперед» —об истории и открытиях в медицине, «Эскулап» — мемуары и биографии врачей.

Завершится приём заявок 1 мая 2019 года. Затем состоится общественное голосование. Награждение победителей первой медицинской книжной премии пройдет 16 октября.

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Как сообщает ИА REGNUM, в России ежегодно выходит порядка 6 тыс. книг о медицине и здоровье. Премия «Здравомыслие» учреждена Минздравом РФ, сетью PwC и телеканалом «Доктор» в октябре 2018 года.

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