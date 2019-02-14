Пострадавшего при взрыве дома в Магнитогорске младенца выписали из больницы

Москва, , 12:25 — REGNUM Десятимесячного Ивана Фокина, который был спасен из-под завалов дома в Магнитогорске, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, сообщает 14 февраля РИА Новости со ссылкой на директора НИИ Валерия Митиша.

По его словам, необходимости в хирургическом вмешательстве нет, специальная реабилитация ребенка не требуется. В настоящее время с мальчиком находится его мать.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря 2018 года обрушился седьмой подъезд десятиэтажки в Магнитогорске. Погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.

Ваня Фокин был найден днём 1 января. Под завалами в мороз в районе минус 20 градусов он провёл больше суток. Спасатели нашли его по плачу. Спасло ребёнка то, что он был тепло укутан.

Родители мальчика живы. Его самого срочно доставили в Москву. Рядом с ним находится его мать. Врачи изначально опасались за состояние его правой ноги. Но теперь опасения в этом плане практически развеялись.

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