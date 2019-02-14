Адвокат: посмотрел бы я на родителя, который спокойно отдаст ребёнка

Екатеринбург, , 12:25 — REGNUM В России не стоит вводить уголовную ответственность для родителей за препятствование при отобрании ребёнка. Об этом заявил первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений Семеняко корреспонденту ИА REGNUM.

По мнению эксперта, каждый родитель будет сопротивляться изъятию своего ребенка.

«Это, на наш взгляд, абсолютно естественная реакция нормального родителя. Хотел бы я посмотреть на человека, у которого отбирают ребенка, а родитель говорит: «Заберите, пожалуйста!» — сказал Семеняко.

Адвоката возмутило, что российские законодатели часто критикуют ситуацию с ювенальной юстицией в западных странах, но сами идут по тому же пути.

«Самое смешное, что эти деятели, которые это предлагают, одновременно издевательски комментируют ситуацию в скандинавских странах: Финляндии, Швеции. Там, на наш взгляд, просматривается совершенно очевидный перегиб — главную ответственность за себя берёт власть и слишком легко ребенок может быть отобран у родителей», — добавил эксперт.

По мнению Семеняко, к вопросу изъятия из семьи нужно подходить крайне осторожно.

«Есть ситуации, когда изымать надо. Но есть ситуации, когда не надо торопиться», — считает адвокат.

Напомним, 13 февраля министр юстиции РФ Александр Коновалов анонсировал законопроект, предусматривающий нововведения в сфере семейного законодательства. Предполагается, что за неисполнение решения суда об отобрании и передаче ребёнка для родителя будет предусмотрена уголовная ответственность.

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