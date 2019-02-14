Чехия обучит военных хирургов с Украины

Киев, , 12:23 — REGNUM В Чехию прибыла на обучение группа военных хирургов с Украины, сообщило 14 февраля информационное агентство УНН.

«Специализированный учебный курс для военных врачей проходит по программе плана двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Украины и Чешской Республики… В этом году в Чехию приехали военные врачи с многолетним боевым опытом предоставления медицинской помощи в полевых и стационарных госпиталях, которые готовы обменяться с чешскими коллегами своим практическим опытом и перенять у них новейшие европейские наработки», — заявили в пресс-службе украинского посольства в Чехии.

Во время встречи украинские военные обсудили с чешскими специалистами возможность поставок на Украину медицинского оборудования и оснастки для выездных медицинских бригад, работающих в зоне боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше на постоянной основе продолжает действовать реабилитационный центр для боевиков ВСУ, пострадавших в ходе войны в Донбассе. С начала боевых действий, центр принял на реабилитацию более 200 боевиков украинских формирований.

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