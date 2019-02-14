Народный артист России Сергей Захаров умер в возрасте 68 лет

Москва, , 12:17 — REGNUM В Москве скончался эстрадный певец и артист Сергей Захаров. Как сообщили в региональном Союзе концертных деятелей, народный артист России умер сегодня, 14 февраля, в одной из больниц столицы.

Читайте также: Народного артиста РСФСР Сергея Юрского проводили в последний путь

О причинах смерти и дате похорон пока не сообщается.

Петь Захаров начал ещё в пять лет, однако своим незаурядным певческим талантом он обратил на себя внимание только во время службы в армии, где он ротным запевалой. В 1971 году был направлен в Москву для поступления в музыкальное училище. Ещё во время учёбы, которую он так инее закончил проучившись только два класса, стал солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Леонида Утёсова. Первой премии на международном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии он удостоился в 1974 году. В тот же год он стал одним из самых популярных молодых исполнителей на советской эстраде.

А в 1986 году в концертном зале «Россия» состоялся первый сольный концерт Захарова. В общей сложности за свою творческую жизнь с гастролями певец побывал более чем в 40 странах. В его исполнении звучали произведения, романсы и арии, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Михаила Глинки, Модеста Мусоргского.

В 1988 году Захарову было присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР, а 1996 году он был признан Народным артистом России.

Читайте ранее в этом сюжете: Тяжёлая, невосполнимая утрата: Матвиенко скорбит в связи со смертью Юрского