По японской ролевой игре Dragon Quest выйдет полнометражный мультфильм

Токио, , 12:15 — REGNUM Компания Square Enix анонсировала полнометражный мультфильм по мотивам японской игры Dragon Quest V. Премьера Dragon Quest: Your Story в Японии состоится 2 августа, сообщается в Twitter-аккаунте компании.

https://twitter.com/DQ_PR/status/1095699131899686912

Фильм будет выполнен в трёхмерной компьютерной графике, а за его режиссуру отвечает Такаси Ямадзаки, известный своими научно-фантастическими картинами. Также в создании картины примет участие компания Armor Project, принадлежащая создателю Dragon Quest Юдзи Хории.

Напомним, что Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride — японская ролевая игра, пятая номерная часть популярной серии Dragon Quest. Проект вышел в 1992 году, в 2004 был портирован на PlayStation 2, а в 2008 году на Nintendo DS. Геймерам предстояло пройти путь длиною в 30 лет: от детства протагониста до появления его собственной семьи.

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