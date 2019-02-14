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Патриарх Кирилл призвал подрастающее поколение помогать нуждающимся

Общество

День православной молодежи отмечается в России 15 февраля

Москва, 14 февраля 2019, 12:09 — REGNUM  Жители Российской Федерации, особенно подрастающее поколение, должны больше помогать нуждающимся. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по случаю Дня православной молодежи.

«Согретые любовью Христовой, мы призваны являть эту любовь другим людям, призваны творить дела милосердия, — сказал патриарх Кирилл. — Это под силу каждому».

По его словам, служение Богу влияет на поступки людей, а также коренным образом меняет их жизнь.

«Мы знаем из Евангелия, то, что мы сделали ближнему, мы сотворили и Богу», — сказал патриарх Кирилл, сообщает пресс-служба Московского Патриархата.

День православной молодежи отмечается в России 15 февраля.

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Православие
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