Патриарх Кирилл призвал подрастающее поколение помогать нуждающимся

Москва, , 12:09 — REGNUM Жители Российской Федерации, особенно подрастающее поколение, должны больше помогать нуждающимся. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по случаю Дня православной молодежи.

«Согретые любовью Христовой, мы призваны являть эту любовь другим людям, призваны творить дела милосердия, — сказал патриарх Кирилл. — Это под силу каждому».

По его словам, служение Богу влияет на поступки людей, а также коренным образом меняет их жизнь.

«Мы знаем из Евангелия, то, что мы сделали ближнему, мы сотворили и Богу», — сказал патриарх Кирилл, сообщает пресс-служба Московского Патриархата.

День православной молодежи отмечается в России 15 февраля.