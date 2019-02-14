Выходной день на здоровье: курганцы активно проходят диспансеризацию

Курган, , 12:08 — REGNUM Работающие зауральцы могут использовать рабочий день для диспансеризации. Об этом заявил заместитель директора территориального Фонда ОМС Курганской области Эдуард Вебер в ходе заседания межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оплаты труда и соблюдения трудового законодательства.

День для проверки состояния здоровья предусмотрен Трудовым кодексом Российской Федерации. Изменения были внесены в закон в конце 2018 года. В соответствии с ними, с 1 января 2019 года работники старше 21 года при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один день один раз в три года с сохранением за ними места и среднего заработка.

Особые права у работников предпенсионного возраста и тех, кто уже получает пенсию по старости или пенсию за выслугу лет. Данная категория трудящихся при прохождении диспансеризации имеет право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год.

Освобождение предоставляется на основании письменного заявления сотрудника, а дни диспансеризации согласовываются с работодателем.

Отметим, что курганцы активно проходят диспансеризацию. Так, по данным на декабрь 2018 года на предприятиях, в организациях и учреждениях города Кургана прошли диспансеризацию более 53 000 человек из запланированных 56 000 человек.

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