Адвокат раскрыл дату следующего заседания по делу Кокорина и Мамаева

Москва, , 11:59 — REGNUM Очередное судебное заседание по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина пройдет 25 февраля, заявил адвокат Мамаева Игорь Бушманов. Об этом пишет портал championat.com.

«Апелляционное рассмотрение дела Кокорина и Мамаева состоится 25 февраля», — сообщил Бушманов.

Напомним, 6 февраля арест Кокорина и Мамаева был продлен Тверским судом Москвы до 8 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин стали фигурантами уголовного дела об избиении нескольких человек в центре Москвы. Инцидент произошёл 8 октября прошлого года.

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