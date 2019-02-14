Скончался четырёхкратный чемпион СССР по футболу Виталий Хмельницкий

Киев, , 11:59 — REGNUM Бывший футболист сборной СССР и нападающий киевского «Динамо» Виталий Хмельницкий скончался в Киеве на 76-м году жизни. Как сообщается на сайте киевского футбольного клуба, его сердце перестало биться 13 февраля.

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«Один из лучших отечественных футболистов своего поколения, за период с 1965-го по 1972 годы Хмельницкий провёл более 200 матчей в составе «Динамо», четыре раза став чемпионом СССР и один раз — обладателем Кубка СССР», — говорится в сообщении.

Хмельницкий работал в футбольной школе киевского «Динамо», детским тренером, а также в отделе селекции. Многие его воспитанники, стали известными и достигли большого успеха на профессиональном уровне. В их числе Сергей Заец, Юрий Дмитрулин, Илья Цымбаларь.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года не стало и ещё одного легендарного защитника киевского «Динамо» Виктор Матвиенко. Он умер в возрасте 70 лет, совсем недавно отметив свой юбилей. Матвиенко был вице-чемпионом Европы 1972 года и бронзовым призёром Олимпийских игр 1976 года в составе сборной СССР по футболу.