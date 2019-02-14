В Москве может быть разрушен исторический облик доходного дома Блинова

Москва, , 12:21 — REGNUM Огромная нависающая надстройка может разрушить архитектурный ансамбль здания доходного дома Блинова в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили координаторы движения «Архнадзор».

Объект находится в границах охранной зоны в здании детского музыкального театра юного актера. Сейчас на месте происходит разборка аварийных участков в связи с проектом реконструкции, утвержденного Мосгорнаследием. Согласно выданному архитектурно-градостроительному решению, здание также «украсит» огромная нависающая надстройка в виде занавеса.

Градозащитники отметили, что строительство в охранных зонах строго ограничено рамками регенерации исторической застройки, то есть допускается лишь «восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды».

«Что за утраченный элемент будет восполнен гигантской чешуйчатой надстройкой? Надеемся на комментарий Мосгорнаследия», — добавили в «Архнадзоре».

Отметим, доходный дом Блинова был построен архитектором С.М. Тропарёвским в 1904 году. Сейчас здание принадлежит Детскому музыкальному театру юного актера на улице Макаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крапивенском переулке в центре Москвы в ближайшее время может обрушиться памятник федерального значения — здание Константинопольского (греческого) подворья XIX века.

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