Власти Бурятии обещают сократить очереди в детсады

Улан-Удэ, , 11:52 — REGNUM В Бурятии всерьёз взялись за проблему очередей в детские сады. Власти планируют построить и выкупить в 2019 году 14 детских садов и капитально отремонтировать ещё 11.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, финансирование предусматривается из разных источников. В рамках «майских указов» президента России Владимира Путина планируется выкупить семь детских садов, большинство из которых рассчитано на 280 мест.

На выделенные по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева дополнительные ассигнования республике будет построено семь зданий дошкольных учреждений. Они будут открыты прежде всего в микрорайонах столицы республики и пригородных посёлках, где проблема с детсадами стоит наиболее остро.

В рамках так называемой «Единой» дальневосточной субсидии будет проведён капремонт в 11 детских садах, расположенных в основном в районах республики. В общем на объекты запрошено более 106 млн рублей.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о планах строительства и капремонта в Бурятии 14 школ, что позволит уйти от трёхсменного обучения. Финансирование также предусматривается поручением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и в рамках плана социального развития республиканских центров экономического роста.

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