В Южной Корее проведут проверку школьных столовых перед новым учебным годом

Сеул, , 12:11 — REGNUM Перед новым учебным годом в школах Южной Кореи проведут проверку школьных столовых и поставщиков продуктов питания, сообщает YTN.

Согласно информационному источнику, правительство Южной Кореи планирует провести проверку 6000 школьных столовых и 2000 поставщиков пищевых продуктов с 4 по 12 марта. Данная проверка будет проведена в целях предотвращения пищевых отравлений в школах.

Кроме того, данная проверка связана с тем, что во время зимних каникул, в 936 школах по всей стране проходили работы по удалению асбеста.

В Южной Корее учебный год поделен на два семестра. Первый начинается в марте и заканчивается в середине июля, а второй начинается в конце августа и заканчивается в середине февраля.