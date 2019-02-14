Четверг, 14 Февраля 2019 года
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В Южной Корее проведут проверку школьных столовых перед новым учебным годом

Общество

Проверка пройдет с 4 по 12 марта

Сеул, 14 февраля 2019, 12:11 — REGNUM  Перед новым учебным годом в школах Южной Кореи проведут проверку школьных столовых и поставщиков продуктов питания, сообщает YTN.

Согласно информационному источнику, правительство Южной Кореи планирует провести проверку 6000 школьных столовых и 2000 поставщиков пищевых продуктов с 4 по 12 марта. Данная проверка будет проведена в целях предотвращения пищевых отравлений в школах.

Кроме того, данная проверка связана с тем, что во время зимних каникул, в 936 школах по всей стране проходили работы по удалению асбеста.

В Южной Корее учебный год поделен на два семестра. Первый начинается в марте и заканчивается в середине июля, а второй начинается в конце августа и заканчивается в середине февраля.

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Общее образование
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