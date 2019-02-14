Около 60% жителей России не будут дарить подарки на 14 февраля

Москва, , 11:46 — REGNUM Дарить подарки на День святого Валентина не будут 57% жителей России. Об этом чаще говорят женщины, чем мужчины — 60 и 54% соответственно. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru

Из тех, кто собирается делать презенты 14 февраля, 17% поздравят жён и мужей, 11% — любимых. Подарить подарки родным и близким намерены 5%, детям — 3%., родителям и друзьям — по 2%. Коллегам, начальству, знакомым, бывшим возлюбленным и себе готовят 4% опрошенных.

Отмечается, что на подарки любимым девушкам к 14 февраля мужчины тратят больше, чем на подарки женам — 3000 и 2600 рублей соответственно. Женщины на подарки молодым людям и мужьям выделяют 1700 и 1600 рублей соответственно.

Опрос проведен 26—27 января 2019 года в 192 населенных пунктах во всех округа России. Опрошены 1000 респондентов старше 18 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM , по данным опроса, в России 41,8% мужчин и 41,5% женщин предпочитают российский праздник День семьи, любви и верности (8 июля), а к Дню святого Валентина относятся отрицательно.

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