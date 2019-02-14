Мать детей-инвалидов из Хабаровского края не получит компенсацию от ФСС

Хабаровск, , 12:00 — REGNUM В Хабаровском региональном Фонде социального страхования прокомментировали ситуацию с мытарствами детей-инвалидов и их матери из Хабаровского края, которые направились в клинику Илизарова в Курган. Как сообщили сотрудники Фонда, представитель детей, мать Наталья, получив документы на оформление бесплатного проезда к месту лечения и обратно, не обратилась за предоставлением услуги в Хабаровское отделение ФСС. Когда сотрудники Фонда узнали о случившейся ситуации из средств массовой информации, сразу связались с Натальей, чтобы выяснить, почему она не обратилась за предоставлением положенной ей услуги. Наталья в разговоре с начальником отдела обеспечения санаторно-курортным лечением Татьяной Юдаевой сообщила, что она, при получении необходимого для оформления бесплатного проезда пакета документов в министерстве здравоохранения Хабаровского края, в ФСС за обеспечением проезда не обращалась, так как была проинформирована специалистом минздрава, что у ФСС отсутствуют государственные контракты на проезд в 2019 году. Данная информация является недостоверной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM сотрудники ФСС в Хабаровском крае.

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Для оформления проезда льготнику необходимо предоставить в ФСС талон № 2 и направление, оформленные в министерстве здравоохранения Хабаровского края. Наталье достаточно было обратиться в Хабаровское отделение ФСС в январе 2019 года и вопрос по проезду её детей и сопровождающих лиц был бы рассмотрен в рамках, заключенных на 2019 год госконтрактов.

В Хабаровском отделении ФСС пояснили, что компенсировать Наталье расходы за приобретенные авиационные билеты невозможно, так как законодательными актами выплата компенсации не предусмотрена.

«Очень сожалеем, что сложилась такая ситуация. В устной беседе по телефону Наталья проинформирована о порядке обращения и обеспечения проездом к месту лечения и обратно», — сказали в Фонде.

Как сообщало ИА REGNUM, хабаровское региональное ИА Хабаровский край сегодня рассказало историю матери двух детей — инвалидов. Дети получили квоту краевого минздрава на лечение в Центре Илизарова в городе Курган. Матери пришлось заплатить 60 тыс. рублей за приобретение авиабилетов вместо положенных 16 тыс.

СК РФ в городе Кургане проводит проверку.