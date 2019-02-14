Российских влюбленных научили обращению со свечами

Москва, , 11:42 — REGNUM Для того, чтобы день святого Валентина не омрачился вызовом бригады пожарных, в ходе романтического ужина при свечах не следует забывать о безопасности. Об этом сообщили 14 февраля в МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что оставленные без присмотра свечи часто являются причиной неожиданных возгораний. Для того, чтобы избежать ЧП, влюбленным стоит позаботиться о надежных и качественных подсвечниках, не ставить горящие свечи на сквозняке или вблизи легковоспламеняющихся предметов — таких, как шторы или книги. Уходя из дома или укладываясь спать, следует обязательно затушить свечи, добавили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ко Дню святого Валентина Роскачество дало советы потребителям, как правильно подобрать надежные презервативы. Краткий экскурс по кондомам и их защитным функциям организация представила совместно с профильными экспертами.

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