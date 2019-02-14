В союзе фермеров Казахстана прокомментировали задержание руководителя

Астана, , 11:55 — REGNUM Проведение съезда союза фермеров Казахстана состоится, несмотря на арест первого руководителя Ауезхана Д., сообщает 14 февраля издание «Елорда. Инфо» со ссылкой на союз фермеров.

В некоммерческой организации отметили, что подготовку к проведению съезда было решено возложить на заместителя председателя союза Ж. Умерзакова.

В союзе фермеров также перечислили достижения задержанного руководителя на посту председателя организации, подчеркнув его приверженность семейным ценностям.

Напомним, 11 февраля правоохранительные органы Астаны задержали председателя республиканского общественного объединения «Союз фермеров Казахстана» Ауезхана Д. Ему было предъявлено обвинение в изнасиловании.

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