В Индонезии запустили онлайн-программу «Равное образование»

Джакарта, , 11:49 — REGNUM Чтобы помочь сообществу в получении образовательных услуг, жители Индонезии, находящиеся за границей, смогут присоединиться к онлайн программе «Равное образование» министерства образования и культуры Индонезии, сообщает информационный портал Detik.

Данная программа — это образовательная услуга, которая предназначена для граждан Индонезии, преимущественно детей, которые по какой-то причине не смогли получить общее образование. Образовательная программа делится на три уровня А (начальная школа), В (средняя школа) и С (старшая школа).

Известно, что желающие «поучиться» должны получить национальный идентификационный номер студента и зарегистрировать его на сайте программы.

В настоящее время число зарегистрированных студентов составило 928 776 человек. Самое большое количество студентов, более 100 тыс. человек, находятся в провинции Западная Ява.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Юсуф Калла встретился с ректором Университета Хиросимы в Японии Мицуо Очи в Джакарте, чтобы обсудить проблему человеческих ресурсах в сфере образования.

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