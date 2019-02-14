Футболиста Грея оправдали по делу о нападении на женщину

Лас-Вегас, США, , 11:29 — REGNUM Нападающий английского футбольного клуба «Уотфорд» Андре Грей оправдан по делу о нападении на посетительницу ночного клуба в США. Об этом сообщает Би-би-си.

Инцидент случился в мае 2018 года в одном из развлекательных заведений Лас-Вегаса. Потерпевшая Кэтрин Пегман утверждала, что спортсмен схватил ее за волосы, а его приятель — облил напитком. По её словам, позже Грей звонил ей, пытаясь извиниться.

Грея обвинили в нанесении побоев, за что ему грозило до полугода тюрьмы. Судья признал футболиста невиновным.

Андре Грей выступает в составе «Уотфорда» с 2017 года. Клубную карьеру он начал в 2009 году, выступал в том числе за «Брентфорд» и «Бернли».