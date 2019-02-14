В Симферополе отреставрируют более полусотни военных мемориалов

Симферополь, , 11:18 — REGNUM Власти Симферополя к 75-летней годовщине освобождения крымской столицы от немецко-фашистских захватчиков почистят и благоустроят военные мемориалы города. Об этом 14 февраля сообщила заместитель главы администрации крымской столицы Алла Пацинко.

«Создана рабочая группа по содержанию и благоустройству расположенных на территории города военно-мемориальных объектов, являющихся объектами культурного наследия: одиночные и братские могилы, памятные знаки, мемориал. Мероприятия включают в себя покраску, штукатурку, облицовку поверхностей памятников, удаление поросли деревьев и кустарников, выкашивание газонов, очистку от опавших листьев и мусора. На эти цели в бюджете города предусмотрено более 10 миллионов рублей», — отметила Пацинко.

По её словам, на территории города расположено 60 военно-мемориальных объектов, связанных с событиями Великой Отечественной войны, 58 из которых являются объектами культурного наследия регионального значения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Симферополе должен быть установлен памятник легендарному лётчику-асу, дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану.

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