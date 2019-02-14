В Петербурге задержаны экстремисты, применившие газ в метро

Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM Трое молодых людей задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в хулиганстве, имеющем экстремистские мотивы, совершенном 4 января 2019 года на платформе станции метро «Обводный канал».

В тот день на станции распылили слезоточивый газ, из-за чего ее пришлось временно закрывать на проветривание. Сначала предполагалось, что в метро произошла драка двух молодежных группировок, но затем стала ясна истинная картина ЧП.

Как сообщили 14 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, по версии следствия, группа молодых людей действовала по мотивам вражды в отношении социальной группы.

«Используя в аэрозольный пистолет и газовые баллоны, распылили их содержимое в лица стоявших на платформе мужчины и женщины, при этом демонстрируя предметы, похожие на оружие, выражая явное неуважение к обществу», — рассказали в полиции Петербурга.

Как уточнили в органах СКР, среди задержанных — два старшеклассника, а также студент одного из колледжей, 2002 года рождения.

«Одному подозреваемому предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним. Вопрос о предъявлении обвинения его соучастниками и избрании им меры пресечения будет решен в ближайшие время», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело расследуется по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.

По данным издания «Фонтанка», все трое подозреваемых являются активными участниками националистического движения, а хулиганство совершено по мотивам неприязни к субкультуре «антифа».