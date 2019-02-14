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За год четверть украинских авиарейсов вылетели не по расписанию

Общество

Иностранные компании показали более высокий результат, по сравнению с крупнейшим украинским перевозчиком

Киев, 14 февраля 2019, 11:09 — REGNUM  В 2018 году каждый четвёртый авиарейс украинских авиакомпаний не вылетел вовремя, заявили в министерстве инфраструктуры Украины, сообщил 13 февраля ресурс UBR.ua.

Наибольшую дисциплинированность проявила авиакомпания «Мотор Сич» — 87,3% рейсов вылетели по расписанию. Второй результат показала компания «Роза ветров» — 83,2% вылетов состоялись вовремя. Третье место заняла крупнейшая украинская авиакомпания МАУ — 71,4% рейсов.

Стоит отметить, МАУ совершила на порядок больше вылетов, чем лидеры рейтинга — 2708 против 236 у «Мотор Сич».

Средний показатель всех иностранных компаний, работающих на Украине, составил 75,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии не смогли попасть в Мариуполь. Их самолёт развернули из-за непогоды.

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