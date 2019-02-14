В Астане у злостных нарушителей ПДД будут арестовывать автомобили

Астана, , 11:06 — REGNUM Правоохранительные органы Астаны будут водворять на штрафстоянку транспортные средства злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД), сообщили 14 февраля в пресс-службе акимата (администрации) Астаны.

В администрации уточнили, что городской департамент полиции проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» с 13 по 27 февраля. Полицейские совместно с судебными исполнителями проведут обход по адресу проживания должников.

Вместе с тем, на автодорогах города выставлены экипажи, которые оснащены специальными планшетами, позволяющими в режиме реального времени выявлять должников.

Напомним, в декабре 2018 года в МВД Казахстана сообщили, что жители Астаны смогут заработать до 260 тыс. тенге (46,5 тыс. рублей по курсу на 10 декабря) в месяц, отправляя в правоохранительные органы фото и видеоматериалы с нарушениями ПДД.

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