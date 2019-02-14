Четверг, 14 Февраля 2019 года
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В Калуге поддержат пострадавших соинвесторов жилищного строительства

Общество

Существующий областной закон не распространяется на граждан, инвестировавших в строительство домов, которые не начинали возводить

Калуга, 14 февраля 2019, 11:00 — REGNUM  Комитет по экономической политике калужского регионального парламента единогласно поддержал проект закона, устанавливающий меры поддержки граждан, чьи права были нарушены при участии в строительстве многоквартирных домов. Об этом 14 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области

Документом предусматривается бесплатное предоставление таким гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства.

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ области Ивана Тележенко, в настоящее время областным законом предусмотрены меры поддержки пострадавших соинвесторов. Вместе с тем, его действие не распространяется на жителей региона, инвестировавших денежные средства в многоквартирные дома, строительство которых не начиналось или разрешение на строительство которых не выдавалось. В Калужской области насчитываются 20 таких граждан.

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Проблемы долевого строительства жилья
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