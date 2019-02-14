В Екатеринбурге сносят ещё один старинный особняк

Екатеринбург, , 10:59 — REGNUM В Екатеринбурге уничтожают ещё один старинный дом. На улице Декабристов, 73 сносят полукаменный дом, построенный во второй половине XIX века и являвшийся частью усадьбы Расова-Гуняева-Сушкова, сообщают градозащитники в соцсетях.

Общественники смогли спасти наличники, демидовский рельс, три столба, ворота и несколько поддонов кирпича. Всё это будет передано в музей. Также общественники бьются за сохранение дома на Декабристов, 73а, являющегося частью усадьбы. Оставить его на своём месте не удастся, но есть планы переместить его в музей Нижней Синячихи.

Ранее активисты пытались добиться постановки усадьбы на государственную охрану. Кроме того, что она играла свою градостроительную роль. её владельцами в разные годы были люди, занимавшие видное положение в обществе и внесшие в развитие и культуру города свой вклад. Но чиновники ответили отказом.

Усадьба была расположена на углу улиц Декабристов и Степана Разина. Первый дом построили в начале XIX века. На протяжении дальнейших 100 лет усадьба несколько раз меняла владельцев. Последние годы здание пустовало.