Снаряжение душманов и спецназа СССР в Афганистане представлено в Петербурге

Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ в Санкт-Петербурге открывается выставка, посвящённая 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, на выставке «Вернуться живым…» представлены уникальные предметы, документы, а также оружие и экипировка советских спецподразделений, действовавших в Афганистане, и противостоявших им группировок афганских душманов.

В частности, посетители смогут увидеть ранец десантника РД-54, кобуру для пистолета АПС в варианте для спецподразделений, а также прибор для бесшумной стрельбы. Среди трофейного оружия, изъятого у душманов, представлены английские винтовки XIX века. Также демонстрируются предметы одежды «моджахедов».

В составе экспозиции — письма, документы и фотографии времен войны в Афганистане, личные вещи, награды военнослужащих. Отдельная витрина посвящена памяти павших: здесь представлены открытки с портретами Героев Советского Союза, погибших в Афганистане, фотографии транспортировки «груза 200» и извещения о гибели военнослужащих, которые приходили их родственникам.

Нашлось на выставке место и портретам ветеранов Афганской войны, а также живописным и графическим произведениям, созданные самими ветеранами.

Выставка «Вернуться живым…» из цикла «Моя война» подготовлена совместно с Санкт-Петербургской общественной организацией ветеранов войн «Перевал». Она будет открыта до апреля 2019 года