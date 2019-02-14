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В Москве отпразднуют День математики

Общество

Праздничные мероприятия пройдут в столице 17 февраля

Москва, 14 февраля 2019, 10:58 — REGNUM  День математики отметят столичные школьники 17 февраля. Об этом 14 февраля сообщается на сайте департамента образования Москвы.

В мероприятиях примут участие ученики старших классов (6−7 классы). Отмечать День математики будут в Московском государственном университете имени Ломоносова, а также в других столичных вузах и школах.

«Сейчас в городе появляется все больше возможностей получать хорошее математическое образование, чтобы потом быть успешным. Есть целая система кружков, профильных семинаров, выездных сборов», — заявил директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Для детей будут организованы различные мероприятия на математическую тему. Школьники смогут поучаствовать в соревнованиях и математических играх. Для подготовки к соревнованию на портале мэрии опубликованы задания прошлых лет. Желающим участвовать в празднике необходимо предварительно зарегистрироваться.

Напомним, День математики проходит с 1990 года.

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Общее образование
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