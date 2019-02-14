В Москве отпразднуют День математики

Москва, , 10:58 — REGNUM День математики отметят столичные школьники 17 февраля. Об этом 14 февраля сообщается на сайте департамента образования Москвы.

В мероприятиях примут участие ученики старших классов (6−7 классы). Отмечать День математики будут в Московском государственном университете имени Ломоносова, а также в других столичных вузах и школах.

«Сейчас в городе появляется все больше возможностей получать хорошее математическое образование, чтобы потом быть успешным. Есть целая система кружков, профильных семинаров, выездных сборов», — заявил директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Для детей будут организованы различные мероприятия на математическую тему. Школьники смогут поучаствовать в соревнованиях и математических играх. Для подготовки к соревнованию на портале мэрии опубликованы задания прошлых лет. Желающим участвовать в празднике необходимо предварительно зарегистрироваться.

Напомним, День математики проходит с 1990 года.