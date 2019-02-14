В Южной Корее увеличилось количество морских аварий

Сеул, , 10:59 — REGNUM В 2018 году в Южной Корее увеличилось количество чрезвычайных ситуаций на воде, сообщает YTN.

По сообщению представителей Национального агентства морской полиции, в 2018 году на воде произошло 3434 морских аварий, что на 17,9% больше, чем три года назад.

С другой стороны, в 2018 году погибло в море погибло 89 человек, что на 16% меньше. Три года назад в море утонуло 106 человек.

Как сообщили представители Национального агентства морской полиции, количество несчастных случаев увеличилось из-за старения рыболовных судов, а также активного использования маломерных и прогулочных судов. Кроме того, Национальное агентство морской полиции планирует сосредоточить все силы на предотвращении морских аварий и минимизации человеческих жертв.