Жителям Украины откажут в субсидии на оплату ЖКХ из-за 825 рублей долга

Киев, , 10:47 — REGNUM Органы социальной защиты будут отказывать в предоставлении субсидии жителям Украины, у которых, в ходе отопительного сезона, образовался долг более 340 гривен или 850 рублей, заявил директор департамента государственной социальной помощи министерства социальной политики Виталий Музыченко, сообщило 13 февраля информационное агентство «Укринформ».

Если долг превысит 20 не облагаемых налогом минимумов, что на данный момент составляет 340 гривен, а срок просрочки составит более одного месяца, жилищная субсидия не будет назначена, отметил чиновник. Данные о задолженностях органы социальной защиты будут получать от поставщиков услуг.

В министерстве рассматривают возможность введения смешанной формы субсидирования — потребители, оплачивающие коммуналку вовремя будут получать субсидии живыми деньгами, в то время как должников будут переводить на безденежную форму получения помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года жители Украины начнут получать субсидии на оплату коммунальных услуг живыми деньгами. Некоторые эксперты считают это нововведение предвыборным трюком президента страны Петра Порошенко, который в преддверии выборов фактически раздаст деньги потенциальным избирателям.

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