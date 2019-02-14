Угроза «уголовки» не заставит родителей без сопротивления отдавать детей

Якутск, , 10:50 — REGNUM Предлагаемые Минюстом изменения в российском законодательстве, касающиеся семьи и детства, по большему счёту бессмысленны: потребности в их введении со стороны жителей России нет. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала исполнительный директор Международного детского фонда «Дети Саха-Азия» Ольга Андросова.

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«Родитель и эмоционально, и физически, всегда будет противодействовать отбиранию ребёнка, поэтому какую-то уголовную ответственность за это вводить — это слишком, я не могу представить себе такую ситуацию, — отметила эксперт, говоря о намерении ввести уголовную ответственность «за неисполнение решения суда об отобрании и передаче ребёнка» (формулировка Минюста).

Ольга Андросова также подчеркнула, что если речь идёт об изъятии детей органами опеки, то фактически оно происходит до решения суда.

«А что касается обязанности родителей обеспечивать платное обучение детей после 18-ти лет — если такое предложение внесут, это не будет плохо. Но непонятно, как это будет выглядеть на практике — обеспечивать должны в полной мере или частично? При этом родители же итак стараются обеспечить своих детей, и облекать это в обязательную форму, вносить в законодательство — это лишнее. Есть ли в этом такая необходимость? Я не знаю таких прецедентов, чтобы кто-то судился по этому поводу, или чтобы по этому моменту массово высказывались претензии. Для чего и на каком основании вносятся эти изменения — есть что ли какая-то статистика, на которой это основано? Не понятно», — отметила Ольга Андросова.

Она затруднилась оценить также масштаб этой проблемы и усомнилась в необходимости таких законодательных изменений. Не видит эксперт необходимости и в том, чтобы разрешать опекать несовершеннолетних сразу нескольким физическим и юридическим лицам.

«Это тоже непонятно, на чём основано. Та практика, которая сегодня есть, достаточно регулируют эту сферу. У нескольких человек дитя может оказаться без глаза. Это странно — увеличивать количество ответственных опекунов. Я не вижу в этом необходимости», — пояснила исполнительный директор Международного детского фонда «Дети Саха-Азия».

Как сообщало ИА REGNUM, предложения, касающиеся сферы семейного законодательства и законодательства о детстве, были разработаны в Совете Федерации. В списке инициатив — «уточнение правил защиты прав и законных интересов ребёнка, установление минимального размера алиментов, установление обязанности родителей содержать совершеннолетних трудоспособных детей, обучающихся на очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, корректировка брачного возраста, уточнение оснований, позволяющих лицам, не достигшим 18 лет, вступать в брак, и установление уголовной ответственности за неисполнение решения суда об отобрании и передаче ребёнка».