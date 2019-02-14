В Астане предложили создать льготную очередь на жилье для многодетных семей

Астана, , 10:41 — REGNUM Многодетные семьи в Казахстане должны стоять в отдельной очереди на получение жилья, заявил председатель общественного совета Астаны Сансызбай Есилов, сообщает 14 февраля агентство «Казинформ».

По его словам, в настоящее время многодетные семьи стоят в общей очереди на получение жилья. Есилов считает, что для таких семей необходимо создать льготную очередь.

Глава общественного совета добавил, что многодетные семьи стоят в общей очереди десятилетиями, дети становятся взрослыми, и семья утрачивает статус, так и не получив жилье.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля аким (мэр) Алма-Аты Бауыржан Байбек предложил выделять многодетным семьям субсидии на оплату первоначального взноса по ипотеке.

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