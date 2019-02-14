Четверг, 14 Февраля 2019 года
10:41:21 МСК

В Астане предложили создать льготную очередь на жилье для многодетных семей

Общество

В настоящее время многодетные семьи в Казахстане стоят в общей очереди

Астана, 14 февраля 2019, 10:41 — REGNUM  Многодетные семьи в Казахстане должны стоять в отдельной очереди на получение жилья, заявил председатель общественного совета Астаны Сансызбай Есилов, сообщает 14 февраля агентство «Казинформ».

По его словам, в настоящее время многодетные семьи стоят в общей очереди на получение жилья. Есилов считает, что для таких семей необходимо создать льготную очередь.

Глава общественного совета добавил, что многодетные семьи стоят в общей очереди десятилетиями, дети становятся взрослыми, и семья утрачивает статус, так и не получив жилье.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля аким (мэр) Алма-Аты Бауыржан Байбек предложил выделять многодетным семьям субсидии на оплату первоначального взноса по ипотеке.

Читайте ранее в этом сюжете: Многодетным семьям в Алма-Ате планируют выделять субсидии на ипотеку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы многодетных семей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить