Пенсионер из Бурятии заставил банк заплатить за назойливых коллекторов

Улан-Удэ, , 10:38 — REGNUM Улан-удэнский пенсионер, недовольный частыми звонками с требованием выплаты долга, отсудил у банка 10 тысяч рублей.

Суд согласился с ним, что коллекторы оказались слишком назойливы. Об этом сообщает бурятская газета «Номер один».

Как сообщила помощник руководителя УФССП России по Республике Бурятия Оюна Доржиева, в ведомство с жалобой обратился пенсионер, которому на протяжении полутора месяцев бесконечно звонили коллекторы, причиняя ему беспокойство своими вопросами о том, когда он вернёт долг. УФССП составило соответствующий протокол об административном правонарушении, и дело ушло в суд.

На суде пенсионер представил аудиозаписи звонков банка и медицинские документы, свидетельствующие о доказанности причинения морального вреда. После звонков у мужчины поднималось давление, наступала бессонница, болело сердце. В результате суд решил, что банк все же нарушил частоту звонков, определённых регламентом работы коллекторов, не более одного раза в сутки и взыскал с банка 3 тысячи рублей компенсации морального вреда. Банк попытался оспорить данное решение в вышестоящей инстанции, но в результате суд только добавил пенсионеру возмещения за счет кредитного учреждения, повысив штраф до 10 тысячи рублей.

При этом вопрос о долге, который сам пенсионер должен вернуть банку, так и остался открытым.

Впрочем, слишком частые звонки — не самый неприятный момент при общении с коллекторами. К примеру, как ранее сообщало ИА REGNUM, коллекторы из Нижнего Новгорода в конце прошлого года два раза «прославились» угрозами жизни и здоровью должников и членам их семей. Так, молодой горожанке, чей муж оформил и не вернул в срок микрокредит, угрожали облить лицо кислотой.

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