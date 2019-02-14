Станции МЦД оборудуют кассами для маломобильных людей

Москва, , 10:50 — REGNUM Специальные кассы для маломобильных групп населения появятся на 26 остановочных пунктах Московских центральных диаметров по маршрутам МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Кассовые окна будут расположены ниже остальных, что позволит повысить уровень комфорта людей с ограниченными возможностями здоровья при поездках в МЦД.

«Также мы готовы, совместно с оператором МЦД-1 и МЦД-2 — АО «Центральная ППК», увеличивать количество кассовых окон для маломобильных граждан, если такие запросы поступят от наших пассажиров», — добавили в департаменте.

Поезда «Иволга», которые будут курсировать по данным маршрутам, также приспособлены для маломобильных категорий людей. В вагонах увеличены дверные проемы и переходы, оборудованы места для инвалидных колясок и туалетные комнаты.

Напомним, первые два диаметра МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» будут запущены для в конце 2019 — начале 2020 годов. На первом участке будет 28 станций, на втором — 38. Всего планируется создание пяти диаметров.

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