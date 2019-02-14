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Слепаков о своём здоровье: Всё прекрасно

Общество

Артист поздравил своих подписчиков с днем всех влюбленных и пожелал им здоровья

Москва, 14 февраля 2019, 10:34 — REGNUM  Артист Семён Слепаков назвал фейком сообщение о своей госпитализации. Об этом он написал 14 февраля на своей странице в Instagram.

«Спасибо всем, кто звонит и волнуется, но прекращайте», — написал Слепаков.

Актер добавил, что у него «все прекрасно», он отправился на репетицию концерта, запланированного на 17 февраля. Слепаков также поздравил своих подписчиков с днем всех влюбленных и пожелал им здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились сообщения о госпитализации Слепакова из-за проблем с сердцем. Отмечалось, что артисту сделали небольшую операцию, после которой он проведет в больнице несколько дней.

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