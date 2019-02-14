Что чаще дарят на День влюбленных — опрос

Москва, , 10:08 — REGNUM В России на День всех влюбленных в основном дарят цветы. Их дарит каждый десятый (10%), среди мужчин — 22%. Говорят ласковые слова 8% опрошенных. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Подарки чаще дарят мужчины (18%). 6% респондентов дарят 14 февраля праздничный ужин, приготовленный собственноручно, 5% — поцелуи.

В ответ на любовь граждане РФ ждут от второй половины внимания (22%) и заботы (19%), чаще женщины, взаимности и ласки — (по 8% участников опроса).

Признаний в любви и взаимности чаще хотят слышать мужчины (11%). Подарков, понимания и уважения от любимого человека ждут по 7% респондентов.

Опрос проведен 12 февраля 2019 года среди 1600 жителей России старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе опроса большинство жителей России (59%) признались в том, что они влюблены в настоящее время.

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