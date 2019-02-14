В Мурманске откроется туристско-информационный центр Чечни

Грозный, , 09:51 — REGNUM Власти Чечни планируют открыть в Мурманске туристско-информационный центр Visit Chechnya. Это будет уже четвертый подобный центр. Ранее они были открыты в Санкт-Петербурге, Германии и Эстонии. Планируется также открытие центра в ОАЭ, сообщили ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе главы и правительства Чечни.

По словам министра по туризму Муслима Байтазиева, целью создания таких центров является привлечение большего числа туристов. Поскольку в Мурманск «в большом количестве сейчас приезжают иностранные туристы, которые не видели северного сияния», то они могут заинтересоваться Чеченской республикой и приехать в Грозный, считает министр.

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Он также отметил, что в центре можно будет получить полезную информацию о Чечне, ее достопримечательностях и культурных событиях, транспортной системе.

Стоит отметить, что рост турпотока в республику ежегодно увеличивается в разы. Так, если в 2014 году Чечню посетило всего 34 тыс. туристов, то в 2018 году их число превысило 150 тыс. человек.

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