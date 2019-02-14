Площадь академика Доллежаля в Москве вымостят плитами с изображением атома

Москва, , 09:46 — REGNUM В Москве благоустроят площадь академика Доллежаля, расположенную у станции метро «Красносельская». Об этом сообщает 14 февраля официальный портал мэра столицы.

В 2019 году исполняется 120 лет со дня рождения советского учёного-энергетика, конструктора ядерных реакторов Николая Доллежаля.

Сообщается, что у входа в здание Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Н.А. Доллежаля установят памятник учёному, а прилегающую территорию вымостят гранитными плитами с изображением атома.

Сейчас на площади паркуются автомобили, не хватает освещения и нет удобного подхода к зданию института. Работы по благоустройству должны превратить территорию в комфортное общественное пространство. Там установят новые фонари, а на прилегающей территории высадят деревья и кустарники. Кроме того, обустроят путь от института до станции метро «Красносельская», в том числе расширят тротуары.