Советы по выбору парфюмерии дали в Роспотребнадзоре

Москва, , 09:39 — REGNUM Покупатель вправе ознакомиться с запахом парфюмерной продукции, выбирая её в магазине. Также ему стоит обратить внимание на сведения, указанные на упаковке, говорится в рекомендации, опубликованной 14 февраля на сайте Роспотребнадзора.

Продавец должен дать покупателю возможность узнать запах духов, туалетной воды или одеколона, используя для этого пропитанные жидкостью бумажки или образцы-тестеры. Покупатель может проверить содержимое упаковки, запечатанной в пленку или обернутой фирменной лентой. Также продавец может проверить при покупателе работу аэрозольной упаковки душистой воды.

На упаковке должна содержаться информация о товаре, включая название парфюмерной продукции и ее назначение, наименование изготовителя, страна происхождения продукции, а также наименование организации, уполномоченной на прием претензий. Кроме того, обязательно указание номинального объема, срока годности и условий хранения душистой воды.

О правилах выбора духов в Роспотребнадзоре напомнили 14 февраля, когда на Западе и в России отмечают день всех влюбленных.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские парфюмеры предупредили о возможном дефиците некоторых марок духов и туалетной воды из-за введения обязательной маркировки. Требование вступит в силу 1 декабря 2019 года, а тестирование программы начнется уже в марте.

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