Кто такой «ребенок»? О наказании за препятствия при отобрании детей

Барнаул, , 09:35 — REGNUM Прежде чем вводить уголовное наказание за препятствия при отобрании ребёнка по суду, следует уточнить, кого именно считать ребёнком, считает известный алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM озвученное министром юстиции РФ Александром Коноваловым предложение об установлении уголовной ответственности за неисполнение решения суда об отобрании и передаче ребёнка, он пояснил:

«Мировая практика имеет многообразие решений поиска границ, что такое «ребенок». Были коммунистические идеалы, когда провозглашалось, что ребенок с самого рождения это — «член общества», и поэтому о нем должно заботится государство и даже практиковалось передача детей в детские дома, а иногда и своеобразные колонии. Другая крайность, что ребенок это ответственность родителей.

Формирование «правового государства» требует поиска общественного консенсуса — кто такой «ребенок»? И на сегодняшний день разные нормы права устанавливают границу в разном возрасте. Формально вроде бы ребенок до 18 лет. Но трудовые права начинаются с 15 лет. Фамилию и имя без согласия ребенка нельзя изменить уже с 10 лет. А с 14 лет ребенок может обратится в суд при нарушении его прав родителями. С 16 лет наступает уголовная ответственность, хотя иногда она может наступать и с 14 лет. Права пациента на врачебную тайну начинаются с 15 лет.

Поэтому поиск границ между взрослым и ребенком это довольно сложные общественные дискуссии, которые ведутся постоянно и каждый раз общество предлагает те или иные правовые нормы. Но проблема в том, что в любой правовой норме «дьявол прячется в мелочах» и в правоохранительной практике. И здесь жанр «публицистики» не всегда отражает проблему».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 февраля 2019 года министр юстиции России Александр Коновалов в ходе заседания Совета Федерации заявил, что в сфере семейного законодательства и законодательства о детстве подготовлено предложение, связанное с установлением уголовной ответственности за неисполнение решения суда об отобрании и передаче ребёнка.

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