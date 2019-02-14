Бер не собирается судиться с Друзем

Москва, , 09:31 — REGNUM Никаких личных претензий к знатоку клуба «Что? Где? Когда?» Александру Друзю главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер не имеет. Поэтому, как заявил сам Бер, подавать заявление в суд или правоохранительные органы для выяснения отношений в юридической плоскости он не собирается.

Читайте также: Эрнст не исключил личного конфликта Бера с Друзем в истории с подкупом

Претензии, которые у Бера есть к известному знатоку, по его словам, «исключительно этические».

Главред телешоу выразил надежду, что данная ситуация не повлияет на программу и её выход в эфир.

«Это некая уникальная ситуация, я надеюсь, что она закончится. Никогда ранее мне никаких похожих предложений не поступало, и я уверен, что в будущем уж точно не поступит», — приводит «Интерфакс» слова Бера.

Ранее по теме: Знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя обвинили в попытке подкупа

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг знатока клуба «Что? Где? Когда?» Александра Друзя разразился после публикации главного редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера в блоге в «Живом журнале». Последний обвинил знатока в попытке подкупа и мошенничестве. Якобы перед телешоу, которое готовилось в ноябре 2018 года, а в декабре вышло в эфире Первого канала, Друзь пытался заранее узнать список вопросов. Взамен он предложил часть вероятного выигрыша в размере 3 млн рублей. Сам Друзь все обвинения опроверг.

Читайте ранее в этом сюжете: Друзь опроверг обвинения в подкупе на ТВ: Всё было наоборот