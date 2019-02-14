Роспотребнадзор: Опыт Японии может помочь в борьбе с ожирением

Москва, , 09:36 — REGNUM Японский опыт борьбы с ожирением рассмотрит Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Об этом заявила глава службы Анна Попова 14 февраля в интервью РИА Новости.

Роспотребнадзор изучит опыт Японии, где одна из самых высоких продолжительностей жизни.

«Например, в Японии в рамках программы «Спасение нации» действует подпрограмма оптимизации питания населения с использованием морепродуктов и витаминов. Принят «Метабо-закон», согласно которому каждый гражданин Японии в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год», — рассказала глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что в Японии мужчинам нельзя иметь талию более 90 см, а женщинам — более 80 см.

По ее словам, граждане, у которых выявлено превышение нормы, должны посещать специальные сеансы консультирования. Кроме того, предусмотрены штрафы для фирм, которые не заботятся о здоровье работников. Они могут составлять 19 миллионов долларов.

Попова заявила, что вопрос использования подобных новшеств в России будет прорабатываться.

«Мы изучаем пример других стран, которым удалось добиться серьезных результатов в этом направлении. Насколько он приемлем для России, для российских граждан, это вопрос, который мы будем обсуждать в течение первого года работы по нацпроектам этого года», — сказала Попова.

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