ВЦИОМ посчитал количество влюбленных в России

Москва, , 09:26 — REGNUM Большинство жителей России (59%) признались в том, что они влюблены в настоящее время. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В ходе опроса выяснилось, что влюбленных мужчин больше (66%), чем влюбленных женщин (54%).

По мнению опрошенных, главный признак любви — забота и внимание. Проявляя любовь, мужчины чаще дарят подарки и цветы (13%), женщины — заботу и ласку (15%).

Больше всего влюбленность наблюдается среди 25−34-летних (72%) и 35−44-летних (69%). Ни в кого не влюблены 38% участников опроса.

Топ-5 самых популярных туров на День всех влюбленных

Опрос проведен 12 февраля 2019 года среди 1600 жителей России старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Метод опроса — телефонное интервью.

Читайте также: Конкурс поцелуев проведут в Москве в День влюбленных

Как сообщалоИА REGNUM, в Москве 14 февраля, в День всех влюбленных, собираются пожениться около 300 пар.

На данную тему: Назван самый романтичный город России