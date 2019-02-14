ВЦИОМ посчитал количество влюбленных в России

Москва, 14 февраля 2019, 09:26 — REGNUM Большинство жителей России (59%) признались в том, что они влюблены в настоящее время. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В ходе опроса выяснилось, что влюбленных мужчин больше (66%), чем влюбленных женщин (54%).
По мнению опрошенных, главный признак любви — забота и внимание. Проявляя любовь, мужчины чаще дарят подарки и цветы (13%), женщины — заботу и ласку (15%).
Больше всего влюбленность наблюдается среди 25−34-летних (72%) и 35−44-летних (69%). Ни в кого не влюблены 38% участников опроса.
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Опрос проведен 12 февраля 2019 года среди 1600 жителей России старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Метод опроса — телефонное интервью.
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Как сообщалоИА REGNUM, в Москве 14 февраля, в День всех влюбленных, собираются пожениться около 300 пар.
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