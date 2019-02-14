Четверг, 14 Февраля 2019 года
09:16:21 МСК

В Челябинской области детей-сирот поселили в непригодном жилье

Общество

Возбуждено уголовное дело

Еткуль, Челябинская область, 14 февраля 2019, 09:12 — REGNUM  В селе Еткуль Челябинской области чиновники предоставили детям-сиротам непригодное жильё. По факту превышения должностных полномочий возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Жильё было приобретено в 2015—2016 годах. На это чиновники потратили более 3 млн бюджетных рублей. Однако помещения оказались непригодными для проживания: не было вентиляции, зато в изобилии был грибок.

Сейчас органы СКР устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Отметим, в настоящее время продолжается следствие по уголовному делу бывшего мэра Миасса Геннадия Васькова. Следователи считают, что в 2017 году по его указанию было приобретено под детский сад здание, которое впоследствии эксперты признали непригодным для таких целей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обеспечение жильём детей-сирот
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить