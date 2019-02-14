В Челябинской области детей-сирот поселили в непригодном жилье

Еткуль, Челябинская область, , 09:12 — REGNUM В селе Еткуль Челябинской области чиновники предоставили детям-сиротам непригодное жильё. По факту превышения должностных полномочий возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Жильё было приобретено в 2015—2016 годах. На это чиновники потратили более 3 млн бюджетных рублей. Однако помещения оказались непригодными для проживания: не было вентиляции, зато в изобилии был грибок.

Сейчас органы СКР устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Отметим, в настоящее время продолжается следствие по уголовному делу бывшего мэра Миасса Геннадия Васькова. Следователи считают, что в 2017 году по его указанию было приобретено под детский сад здание, которое впоследствии эксперты признали непригодным для таких целей.