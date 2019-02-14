Наказание за препятствия при отобрании ребёнка поддержат многие: мнение

Барнаул, , 09:11 — REGNUM Жизнь всегда сложнее, чем юридические нормы, отметила руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых, комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление министра юстиции РФ Александра Коновалова по поводу намерения установить в семейном законодательстве уголовную ответственность за неисполнение решения суда об отобрании ребёнка.

«Уголовное наказание в подобной теме — вопрос крайне деликатный. Думаю, что если проводить опрос, то большинство обычных граждан выскажется «за» это решение. Но надо понимать, что, прежде всего, «разобрать по косточкам» последствия принятия такого решения должно экспертное сообщество с привлечением общественных организаций по профилю темы.

Решение суда об отобрании ребенка по сути означает доказанность фактов его нахождения в опасной для жизни или здоровья ситуации или установление иных оснований для изъятия. В связи с этим, государство должно иметь возможность максимально быстро организовать маленькому человеку надлежащие условия.

Однако, на мой взгляд, введение уголовной ответственности за препятствия при отобрании детей не повлияет значимо на имеющие место быть трудности реализации процедуры изъятия. Инициаторы проекта должны предоставить общественности анализ эффективности системы действующих административных мер в этом вопросе и четко прояснить, чем вводимое уголовное наказание лиц, препятствующих отобранию детей, лучше действующей системы мер ответственности.

Жизнь всегда сложнее, чем юридические нормы. Неблагополучие, в первую очередь, — это повод для государственной помощи семье, а не основание для вмешательства», — пояснила депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что за препятствия при отобрании ребёнка планируется ввести уголовное наказание, известил 13 февраля 2019 года на заседании Совета Федерации министр юстиции России Александр Коновалов. По его словам, одно из предложений в сфере семейного законодательства и законодательства о детстве связано с установлением уголовной ответственности за неисполнение решения суда об отобрании и передаче ребёнка.

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